Francois RAFFET

Activ Browser Technology associe la créativité d'une web Agency et l'expertise d'une SSII.



Cette double compétence nous permet de proposer et de maîtriser à la fois les aspects ergonomiques, navigationnels, créatifs d'une application web (institutionnel, e-commerce, extranet, portails collaboratifs) et aussi les choix technologiques les plus efficaces et les plus perennes pour nos clients.



Nous intervenons en accompagnement technologique au sein des DSI de nos clients sur des missions d'audit et d'assistance technique, d'architecture des systèmes d'information ou encore de développement d'applications web.

Activ Browser est le partenaire en France d'Adobe pour la promotion et le développement d'applications web à partir du langage Coldfusion.



www.activbrowser.com



Mes compétences :

WORDPRESS

Spip 1.9

EZPUBLISH

Magento administration

Ergonomie web

Web marketing