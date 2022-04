François RAGNET

L'innovation est le fil conducteur de ma carrière.



Depuis mes débuts au National Institute of Standards and Technologies, jusqu’à mes responsabilités de transfert technologique et productisation au sein de Xerox Global Document Outsourcing et plus récemment ACS, en passant par mes années au centre de recherches Xerox, j'ai pu découvrir les multiples facettes et la complexité du transfert technologique, parmi lesquelles:

- l'ouverture clients et la mise en contexte de technologies, sans "survendre"

- la gestion d'un portefeuilles de technologies et des risques inhérents

- le développement de technologies innovantes

- la protection de propriété intellectuelle

- la définition de visions stratégiques tout en gardant des implémentations incrémentales, concrètes et ponctuelles.

Le tout, dans le monde complexe du Service et de l'informatique, et avec les incertitudes inhérentes a tout projet de recherche avancé.



Mes valeurs sont:

- la creativite et l'innovation permettent de trouver la solution a tous les problèmes.

- la persévérance, la constance et la qualité dans le travail - un melange subtil de "right brain" et "left brain".

- l'ouverture clients - a la fois comme source d'inspiration pour de nouvelles innovations, mais aussi pour garder une motivation.

- L'utilisation de procédés bien établis, telle que les méthodes agiles et démarches qualité, adaptées et personnalisées pour résoudre de nouveaux défis.

- l'excellence et le courage opérationnel - prêt a combler les manquements de équipe en m'investissant dans des besognes peu gratifiantes.



Mon but reste de transcender l'innovation et de repousser les limites technologiques, car comme le mentionne Arthur C. Clarke dans plusieurs de ses livres:

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”



Mes compétences :

agile

Informatique

Innovation

Leadership

Manager

Program manager

Programming

Recherche

Recherche et Développement

Transfert technologique