François RAIMBAULT

Mon ambition:

1) développer mon expertise en accompagnement de groupe pour différents acteur du Tourisme.

2) utiliser cette expertise sur des projets de voyages innovants



En poste actuellement en Free lance au sein du groupe Anglophiles Académic, j'interviens comme groupe manager au cours de voyages linguistiques

J'ai découvert les différents aspects techniques et logistiques, par une diversité, une écoute attentive, ainsi que qu'une vie en groupe aux cours de voyages, m'ont séduit dès le début de ma carrière. J'ai donc construit mon cursus par une expérience de 5 années en Irlande et des projets professionnelles en Nouvelle-Zélande (2 ans) et en Australie (1 ans).

Ayant acquis une riche expérience dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie-restauration grâce à deux formation spécifique, conseiller en séjours et voyages qui me permette aujourd'hui la planification et l'organisation (construction d'un forfait touristique, et vente des prestations touristique) et plus récemment en tant que Guide Accompagnateur sur des voyages de groupes en Europe et à l'international, qui ont contribuer à renforcer mes compétences (animer, guider,gérer) et d'informer une clientèle tout au long du séjour ou circuit tout en veillant à la bonne exécution du programme et tant au confort du groupe.

j'aspire maintenant à pouvoir mettre toutes ces connaissances et compétences au sein d'un Tour Opérateur ou une agence de voyages au cours de voyages en Europe ou à l'international.



Mes compétences :

Encadrer personnel

Word,powerppoint, outlook, internet

Connaissance techniques du tourisme

Organisation d'évènements

Connaissances villages club

Normes d'hygiène et méthode HACCP

Procédure d'évacuation secours

Culture internationale

Concevoir support communication

Former personnel

Faculté d'adaptation

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Connaissance touristiques