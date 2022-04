François RAY

Responsable de service depuis 2002 au sein de la société Cetip (Filiale du groupe Cegedim).



Le Cetip est le 1er opérateur de Tiers-Payant Santé en France et gère plus de 150 millions de prestations de factures en tiers-payant pour le compte de mutuelle, assurance, courtier(135 clints)



J'étais en charge de l'ensemble des supports de gestion sein de la société Cetip et Télépharma ainsi que du développement de la cellule commerciale et qualité



Je suis actuellement responsable de la supervision de l'ensemble des chaînes de production et de la relation opérationnelle avec nos clients.



- Expert dans le tiers payant Santé





Mes compétences :

MOA/MOE Banque Assurance

Relation clients

Supervision et Pilotage de systèmes d'information

Tiers payant

Reporting clients – Tableau de Bord

Reporting / indicateurs