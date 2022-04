François RAYMOND

Diplômé d'un master en management international avec des expériences professionnelles convaincantes dans le marketing et le commerce, je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans ces domaines avec une volonté forte de travailler dans le secteur viticole dans l'Hérault ou à l'international.



Mes compétences :

Pack office

Sphinx et base de données

Dégustation

Management opérationnel

Administration de bases de données

Analyse marketing

Études quantitatives

Gestion des stocks et approvisionnement

Étude de marché