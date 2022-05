Solucom CARRIÈRES

Solucom, cabinet indépendant de conseil en management et système d'information, a prévu de recruter 200 collaborateurs et près de 50 stagiaires en 2012-2013. Retrouvez toutes nos offres surArray.



Partenaire des plus grandes entreprises et institutions, nos équipes de consultants interviennent auprès des directions métiers (marketing, innovation, développement, etc) et des directions des systèmes d’information, dans le cadre de leurs réflexions stratégiques, démarches d’innovation et projets de transformation.



Solucom a plus de 20 ans d’existence et cultive un positionnement à part : un métier centré sur le conseil, une totale indépendance et une clientèle exclusive de grands comptes. Une singularité qui nous permet aujourd’hui de figurer parmi les grands du conseil en France, au sein du top 5 des cabinets de conseil IT. Un modèle sur lequel nous voulons capitaliser pour devenir, à horizon 2015, le 1er cabinet de conseil indépendant sur le marché français.



Notre cabinet est organisé en 6 practices, reflets de nos grands domaines de compétences (Stratégie & management, Transformation SI, Gouvernance SI, Télécoms & innovation, Architecture SI, Sécurité & risk management). Cette combinaison de savoir-faire, complétée par nos compétences sectorielles, nous permet d’adresser les plus grands projets de transformation du marché. Soit autant d’opportunités pour fédérer et développer les synergies entre nos équipes.



Solucom a retenu un modèle d’organisation favorisant la combinaison des compétences. Des practices conseil, une direction commerciale et des directions fonctionnelles (développement RH, finance, communication, SI) qui conjuguent au quotidien leurs savoir-faire respectifs sur des projets communs, pour construire ensemble ce que sera le cabinet demain, en France et à l’international.



Premier emploi, stage de longue durée… Solucom recherche des personnalités motivées et ambitieuses qui souhaitent développer leur potentiel et prendre part à notre projet d'entreprise, dans une ambiance mélant simplicité et convivialité.



Quelques exemples de postes et de stages à pourvoir actuellement : consultant, ingénieur d'affaires, contrôleur de gestion...



Comment postuler ?

Envoyez-nous votre candidature à : recrutement@solucom.fr

Pour découvrir toutes nos offres, rendez-vous surArray etArray

Suivez-nous également sur Twitter (Solucom_Jobs), Jobteaser et Facebook (Solucom Carrieres).





