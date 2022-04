François RAYMOND

Ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) en Octobre 2012 avec Option Microtechniques et Systèmes Embarqués.



Passionné d'aéronautique, je dispose d'une bonne connaissance technique dans ce domaine. Ma vie associative et mes expériences m’ont donnés l’expérience de la gestion de projet. J'ai ainsi acquis autonomie, rigueur,et développé un esprit critique.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Catia v5

Solidworks

ANSYS Workbench

Matlab

Labview

Systèmes embarqués

Horlogerie

Mécanique

Aéronautique