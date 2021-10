Thomas BOUDESOCQUE

Ingénieur généraliste ayant différentes expériences dans des domaines très distincts.

Aime la diversité, le changement, voyager, découvrir, apprendre et progresser.

Dans l'attente d'une nouvelle expérience enrichissante.

Rouen, périmètre 1h ou 50km.



E-mail: thomas_bou@hotmail.fr

Téléphone: 06.79.65.75.96

Adresse:

1 Rue Hector Berlioz

76000 Rouen

APT 111 Tour N°4



Mes compétences :

Conception mécanique

Gestion de projet

Programmation (C, C++, Visual Basic ...)

Management

Gestion de la production

Normes et Validations

Electronique / Electrotechnique

Automatisme / Robotique

Informatique (Excel, Word, Matlab, Maple ...)

CAO (Catia, Solidworks, Solidedge, pro-E, Space Cl