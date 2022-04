François REFUVEILLE

Un fort savoir-faire dans les SI décisionnels (BI) : réalisation des projets. Modélisation décisionnelle. Utilisation des données : intégration, transformation, gestion de la qualité des données, gestion des données de référence (MDM). Gestion des référentiels. Conception de tableaux de bord sous QlikView.



Des compétences fonctionnelles, de gestion de projets, de management d’équipe, et des capacités rédactionnelles, en tant que consultant sénior et Chef de projets AMOA et AMOE.



Des compétences métiers fortes autour de la finance, avec une expertise sur le crédit-Bail et de la gestion d’actif.



Une passion pour les domaines relatifs à l’aide à la prise de décision, la structuration de l’information, et l’optimisation des processus.





Mes compétences :

Business intelligence

Qualité des données

MOA

Décisionnel

BI

MDM

Maîtrise d'ouvrage

AMOA