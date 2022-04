François Régis ARBET

Responsable de centres de profits aux formats multiples et commerçant spécialisé dans le négoce du bâtiment.



J’exerce et développe mes compétences de manager/commerçant au service des leaders nationaux depuis plus de dix ans auprès d’une clientèle d’Entreprises du Bâtiment et de Grands Comptes Nationaux.



Aujourd'hui, j'assure la responsabilité de Directeur de points de vente au sein d'un groupe de négoces leader de la distribution de matériaux en Martinique.



Mes compétences :

Gestion

Management

Commercial