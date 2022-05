Patrice DUQUESNOY

Savoir Faire: Management,Gestion de projet, Marketing BtoB, Prospection commerciale et Négociation Export



Savoir Etre: Autonomie, sens de l'organisation, capacité d'écoute et d'analyse, esprit d'équipe



Trinlingue Anglais, Espagnol, Francais

Bon niveau d'allemand et d'italien.



Profil résolument international grâce à 2 ans en Espagne, 1 an aux USA, 1 an en Angleterre et 6 mois en Allemagne.



Formation d'ESC complété par un Mastère en Marketing Industriel à l'EM Lyon et un Graduate Programm en Angleterre.



Curieux de nature et avide de challenges, je recherche de nouveaux projets dans le secteur de la distribution.



Mes compétences :

Directeur de magasin

Marketing

B to B

International