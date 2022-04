François-Régis D'ANSELME

Après 17 années de Consulting avec des expériences variées dans l’accompagnement et le pilotage des grands projets informatiques dans la Banque et l’Assurance principalement…



Je suis aujourd’hui en charge de la Social Collaboration et des Communautés internes (Communities Manager) pour la direction des Talents & de la Communications du groupe Atos afin de coordonner les communautés digitales des équipes de la Com, des Talents, et du Knowledge Management et des programmes de transformation



Egalement Business Partner pour piloter la communications des grands programmes de transformation tel que Wellbeing@Work, Zero email, et projets innovants avec pour passion les nouvelles technologies et l’ingénierie sociale.



liens perso :

Blog : Management 3.C http://communities-collaboration-management.blogspot.fr

Prezi : http://prezi.com/ni5g24jrnaci/social-business-network/?kw=view-ni5g24jrnaci&rc=ref-17274259

YouTube ITW de Fevrier 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=g6wRYUrOCIQ