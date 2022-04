François-Régis LECLERCQ

J’occupe un poste de Directeur des systèmes d’information depuis 2008 chez Webhelp, opérateur international de centres d’appels, Société que j’ai rejointe en février 2001.



Mes missions actuelles consistent tout d’abord à élaborer et mettre en œuvre la politique SI en cohésion avec la stratégie globale de l’entreprise, coordonner et standardiser l’information.



Je suis également chargé d’assurer la cohérence fonctionnelle et l’interaction entre les différentes applications métier de la société, ainsi que de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure SI.



J’accompagne les directions fonctionnelles dans la formalisation de leurs besoins, l’analyse des solutions et leur mise en œuvre. Je gére les relations et les contrats avec les fournisseurs du périmètre SI.



Je suis également en charge de la mise en oeuvre du reporting opérationnel (en interne et vers nos clients) des projets de la société.



Je gère également le support et les formations des utilisateurs des différents applicatifs du système d'information.



Mes compétences :

Systèmes d'Information

Workforce management

BI

PeopleSoft

SQLServer

Relation clients

Téléphonie