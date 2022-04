Francois-Régis SALZAC

Plus de 15 ans d’expérience dans les achats alimentaires, le sourcing et la logistique au service de réseaux de franchise français et internationaux

- Définir des stratégies achat en tenant compte des besoins Marketing, R&D, qualité et logistique et mettre en place les process adaptés

- Manager équipes Achats et Sourcing

- Sourcer, sélectionner produits et fournisseurs

- Apporter de l’innovation en tenant compte des besoins effectifs des restaurants ou des points de vente

- Améliorer les coûts dans la durée sans toucher à la qualité des produits

- Organiser une chaine logistique à la fois agile, économique mais sans rupture



Mes compétences :

Restauration

Sourcing

Négociation achats