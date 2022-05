Yohann MASSON

12 années d'expérience en marketing dans des entreprises de plus ou moins grandes tailles et de cultures différentes m'ont permis d'acquérir de sérieuses compétences aussi bien en marketing opérationnel (management du core business, animation, category management) qu'en marketing stratégique, en positionnement d'enseigne et en marketing digital.



Proactif, pragmatique et autonome, adepte de l'action et du "bon sens", je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une nouvelle équipe et d'un nouveau projet.



Curieux et passionné, je suis ouvert à découvrir de nouveaux secteurs d'activités dans lesquels j'apporterai une vision et des perspectives. "Tenir le cap" est pour moi l'élément moteur pour atteindre des objectifs ambitieux et y entrainer une équipe.



Mes compétences :

Restauration

marketing

Chef de produit

communication

marketing opérationnel

Vente

transport