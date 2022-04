Francois REGNIER

Avec 35 ans d'expérience dans la formulation et les procédés de transformation de matiéres plastiques, je suis reconnu pour mes compétences à analyser et résoudre des problémes techniques complexes.

Grande expérience dans le domaine de la formulation et de la production mousses de polystyréne et polyéthyléne expansés par procédé propriétaire ou tandem. De nombreuses années à travailler dans le domaine des films barriére co-extrudés et bi-orientés.

Large connaissances dans la chimie, la physico chimie, la rhéologie et les procédés de transformation des polyméres.



Mes compétences :

Extrusion

Analyse de probléme

Mousses de polystyréne

Mousse de polyéthyléne

Films bi-orientés

Films barriére

Formulation de polyméres

Polymères

Co-extrusion