En charge de l'organisation des transports (plan de transport) pour le groupe SERMES.

Responsable de l'établissement des avoirs et la numérisation des documents (GED)

En charge de l'étude et de la mise en place d'outils collaboratifs ou de gestion multi sociétés multi contextes et en particulier E3 (AWR - JDA), REFLEX (HARDIS), SCALA et TRAMPAS(STAEDLER)



Mes compétences :

REFLEX

E3

SCALA

TRAMPAS

Gestion de projet