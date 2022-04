Francois RENAUD

Service de sexo-thérapie pour individu ou couple ayant des difficultés sexuelles, affectives ou relationnelles. Situez dans la région de Montréal.



Prix: 85$/séance

Prix étudiant: : 70$/session



Contact

514-948-0550

http://www.lesexologue.ca

sexologue.f.renaud@gmail.com



Sex-therapist offering therapy for individuals or couples having sexual or relationship difficulties. Situated in the region of Montreal.



Price: 85$/ session

Student price: 70$/session



Contact

514-948-0550

plus



Mes compétences :

Sexuality

Sex treatment

Sexual abuse

Therapy