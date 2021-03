Naturopathe, Sexologue, Thérapie de couple 91 Essonne.

Tout savoir sur mes activités et tarifs : www.patrick-fichaux.fr.nf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes conférences à Paris 75018 sur la Santé au Naturel et les Relations amoureuses

Infos et réservation : http://www.billetreduc.com/spectacle-patrick-fichaux.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naturopathe, Nutrithérapeute, Aromatologue 91 Essonne et domicile Paris,

Je suis diplômé de la FENAHMAN (Fédération Française de naturopathie) :

La Naturopathie est reconnue depuis 1997, par lOrganisation Mondiale de la Santé, comme la Médecine Traditionnelle Occidentale. Par le biais dun réglage de l'alimentation, de techniques de relaxation et dactivités physiques adaptées, ainsi que la supplémentation en produits naturels (Huiles Essentielles, plantes, argile, oligo-éléments, vitamines), elle permet de traiter les problèmes chroniques au niveau digestif (brûlures destomac, ballonnements, colon irritable, constipation, diarrhées), circulatoires (cholestérol, varices), nerveux (dépression, fatigue), ORL (sinusite, bronchite), articulaire (arthrite, rhumatismes), cheveux (calvitie, pellicules), peau (acné, eczéma), etc. Elle contribue à Renforcer son immunité et à Garder sa vitalité et son poids de forme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexologue, Sexothérapeute, Thérapeute de couple 91 Essonne :

Formé en Psychologie et Relaxation, ex-Directeur Opérationnel de la société Love-intelligence.fr (coaching amoureux), invité d'émissions de télé et radio (Direct 8, RTL, RMC...), auteur de "Comment s'épanouir en couple au quotidien et sous la couette" (Flammarion, 2009), je mets à votre disposition toute mon expérience des relations à 2 pour vous aider à mieux traverser les turbulences de la vie de couple, vous donner les clés pour mieux comprendre les envies et les attentes de votre partenaire, mais aussi mieux savoir exprimer les vôtres.