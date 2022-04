Marc GESBERT

Notre métier :

- Communiquer sur les métiers des entreprises pour les aider à recruter

- Offrir à toute personne qui souhaite se réorienter professionnellement la possibilité de tester le métier de ses rêves, sans risque, sans engagement !



Vous êtes recruteur ?



Vous avez des difficultés à attirer des candidats car vos métiers sont méconnus ou ont une mauvaise image ?



Notre solution :



Nous vous proposons un service complet et original pour valoriser les métiers de votre entreprise et attirer des candidats.



Contactez -nous pour en savoir plus.







Vous êtes licencié et vous voulez en profiter pour changer de métier ? Pensez à utiliser votre DIF avant la fin de votre préavis.



Tous les métiers à découvrir surArray



Mes compétences :

Formation continue

DIF

Recrutement

Reconversion professionnelle