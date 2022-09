Florence MASIERO

Titulaire d’un D.E.S.S. de psychopathologie clinique, et d'un D.U de psycho-oncologie clinique, je dispose d’une expérience professionnelle significative et de solides connaissances dans l’accompagnement de patients au cœur de la sphère médico-psychologique.



Mes collaborations passées ou actuelles dans des domaines d'intervention variés en tant que praticien libéral ou psychologue institutionnel me permettent aujourd’hui de pouvoir proposer des prestations dans les secteurs de la cancérologie, de l’addictologie, des risques psychosociaux et de la souffrance psychique dans son acceptation la plus large.









Mes compétences :

Accompagnement

Addictologie

Groupe de parole

Oncologie

Psychothérapie

Relaxation

Risques psychosociaux