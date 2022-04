François-René LETUPPE

Plus de vingt ans d'expérience professionnelle, en métropole comme à l'étranger, en milieu national et multinational, me permettent aujourd'hui de mieux comprendre les dynamiques opérant au sein de nos organisations toujours plus complexes, ainsi que celles à l’œuvre dans un monde en pleine mutation.

Apte à manager une structure variable (de quelques collaborateurs à une centaine d'équipiers), je privilégie la communication, l'ouverture d'esprit et la capacité d'innovation.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Management d'équipes

Analyse systémique d'entreprises

Management de projet

Géopolitique

Curiosité des évolutions géopol. et géostrat.