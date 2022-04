François RENIER

Bonjour,

je recherche un emploi technicien réseau informatique.

Diplômé du titre professionnel de Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications,

la diversité des postes que j'ai occupé indique mes capacités d'adaptation et la durée des missions éclaire sur ma stabilité et ma persévérance. Qualités qui ont été toujours appréciées par mes employeurs. Je suis passionné d'informatique et de nouvelles technologies.

Je ne peux pas justifier de beaucoup d'expérience dans ce domaine précis mais mon investissement et ma motivation montrent ma détermination à évoluer dans ce champs professionnel.