François REY

Ingénieur en informatique, 10 ans d'expérience en Europe et Amérique du Nord.



Compétences principales :

-Architecture, conception et développement: utilise Java Enterprise Edition depuis 1999 et sur Windows/Unix/Linux/Oracle/Sybase. Expérience antérieure: C, C++, assembleur.

-OOAD, UML, processus et outils de développement: forte expertise menant naturellement vers la conception et direction du processus de développement, du cahiers des charges à la livraison.

-Assistance à maîtrise d'ouvrage: assistance décisionnelle, étude, et conseils aux porteurs de projets en ce qui concerne technologie, architecture, processus, et recette.

-Veille technologique: suivi des tendances de l'industrie informatique, recherche, partage de connaissances, et formation dans l'entreprise.



Diplôme d'ingénieur en informatique de l'Université de Technologie de Compiègne, France.



Parle couramment le français et l'anglais.



Mes compétences :

Anglais

Bases de données

Databases

Eclipse

Édition

English

Français

French

Git

Groovy

J2EE

JAVA

Java Enterprise Edition

Java j2ee

JEE

Linux

Méthodologie

UML