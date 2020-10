François RIBAUD

Manager de transition, consultant formateur et accompagnateur, j'apporte mon expertise dans le champ de l'économie sociale et solidaire, #ESS, aux associations et entreprises engagées dans une transformation ou confrontée à une urgence de gouvernance/dirigeance.

J'interviens en mission, en portage salarial avec le groupe Cadres en Mission, ce qui me permet d'intervenir très rapidement et sur tout le territoire national, vous européen.



Mes compétences s'appuient sur une expérience de dirigeant associatif pendant 30 ans, développeur des chantiers dinsertion (à partir de 1985), ainsi que des chantiers et les volontariats internationaux avec plus de 70 pays (1990-2017).





Mes compétences :

direction générale

gouvernance

management

gestion de crise