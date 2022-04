François RIBEIRO

Fier d'une expérience acquise au sein de la société familiale, où j'ai travaillé durant 6 ans, je me suis lancé le 1er Juillet 2010 et j'ai créé ma propre entreprise.



Notre société, Fr & Co, est une entreprise de peinture intérieure/extérieure,revêtements sols et murs, ravalements...

Nous proposons nos services aux particuliers, professionnels, aux administrations, assurances, copropriétés, collectivités...



Aujourd'hui, grâce à notre avoir-faire et notre expérience, nous avons su développer un réseau de clients réguliers.



Nous sommes disponibles pour les personnes ayant des projets de rénovation/restauration/décoration,

N'hésitez pas à nous contacter pour toute collaboration ou renseignements.