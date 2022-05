Mohamed HAMAOUI

De formation marketing et commerciale, j'ai orienté ma carrière vers les métiers du bâtiment.



Aujourd'hui je dirige des opérations de réhabilitation pour le compte des principaux Bailleurs sociaux en tout corps d'état en milieu occupé.



J'aime le challenge de mener à bien des chantiers importants et complexes, et garantir ainsi la satisfaction du maître d'ouvrage et des utilisateurs.



Je m'enrichit de chaque journée d'un point de vue humain et technique.



Enfin je m'interesse aux nouvelles techniques et methodes pour garantir des opérations conformes aux nouvelles exigences en matière de performances énergétiques.



Mes compétences :

BTP

Isolation thermique

Management

Économie

Relations humaines

Développement durable

Matériaux