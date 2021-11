François RICHARD

Psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, Professeur de psychopathologie à l'Université Paris 7 Denis Diderot, directeur de la revue "Adolescence" et auteurs de plusieurs ouvrages et articles.Les livres les plus récents sont "La Rencontre psychanalytique"(Paris, Dunod, 2011) et "L'actuel malaise dans la culture"(Paris, L'Olivier, 2011).Les articles les plus récents sont publié surtout dans les revues "Adolescence"(voir son site internet), "Penser/rêver"(site aux éditions de L'Olivier) et" Revue Française de Psychanalyse"(P.U.F).On pourra trouver d'autres références et renseignements sur les sites internet de ces trois revues, des P.U.F, des éditions Dunod et des éditions de L'Olivier, une bibliographie complète jusqu'en 2013 sur le site du CEPP(Centre d'Etudes en Psychanalyse et Psychopathologie Université Paris 7 Denis Diderot, UFR Etudes Psychanalytiques).

Recherches sur la pratique psychanalytique contemporaine, l'adolescence, les fonctionnements limites chez l'adulte, la dépression, le narcissisme, le contre transfert ainsi que sur l'impact des évolutions sociétales et culturelles.



Mes compétences :

Psychanalyse

Psychopathologie