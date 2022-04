François RICHARD

Bonjour à toutes et à tous,



Diplômé de la licence professionnelle CBSI, « Commercialisation des Biens et des Services Industriels » et d’un BTS en maintenance industrielle, j'ai appris à démarcher la clientèle et à répondre à sa demande.



Actuellement, je suis en Irlande , ma volonté est de rentrer en France avec la maitrise de la langue anglaise. Une expérience à l’étranger qui sera un + pour ma vie professionnelle et personelle.



Savoir-être : - Capacité d'adaptation - Force de proposition - Sens relationnel - Esprit d'équipe - Rigueur – Autonomie



Savoir-faire : - Gestion du temps - Pratique des techniques de ventes - Pratique de la négociation - Pratique de la communication transversale - Capacité d’analyse/synthèse - Capacité à construire un plan d’action



A bientôt !



Mes compétences :

Vente

Conseil

Technique

Négociation commerciale

Phoning

Management