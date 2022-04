François RICHARD

Activité professionnelle



Depuis Août 2012 Banque Privée 1818.

Banquier Privé



De septembre 2009 à août 2012 Banque Privée 1818 (Issue de la fusion de la Banque privée Saint Dominique et de la Compagnie 1818 Banquiers Privés)

DirecteurOrganisation



De avril 2008 à septembre 2009 Banque Privée Saint Dominique

Directeur des engagements. Membre du comité exécutif de la banque

-

De mai 2000 à mars 2008 Barclays Bank PLC



De mai 2005 à mars 2008

Directeur du crédit de Barclays Bank France.

-



De mai 2000 à mai 2005

Directeur de l’Organisation de Barclays Bank France.

-

De mai 1990 à mai 2000 : Banque La Hénin ( Entenial après rachat par le Comptoir des Entrepreneurs en 1999)



De juin 1999 à mai 2000

Responsable des plans opérationnels et du processus budgétaire pour l’ensemble du Groupe Comptoir des Entrepreneurs/La Hénin.

Responsable de la structure de « defeasance »

Juin 1998-juin 1999

Gestion et pilotage du projet de migration des systèmes d’information de la banque.



Décembre 1997-Juin 1999

Responsable du comité de pilotage Euro, parallèlement à la fonction d’Adjoint de l’audit interne. Projet transversal de définition, mise en place et suivi des différents chantiers relatifs à l’Euro, avec reporting au comité exécutif.



Décembre 1994-Juin 1998

Adjoint de l’audit interne (inspection générale et contrôle général). Membre du comité d’audit.



Mai 1990-Novembre 1994

Responsable Engagements crédits moyen et long terme pour Paris et Ile-de-France à la Direction des crédits professionnels spécialisés.

-

Janvier 1983-Avril 1990 : Banque Nationale de Paris



Septembre 1988-Avril 1990

Inspecteur à l’Inspection générale.



1985-1988

Négociateur d’affaires.



1983-1985

Second d’agence



Formation

- 2013 DES Gestion de Patrimoine Paris Dauphine

- 2004 : DEA de gestion « systèmes d’organisation appliquées » (management stratégique), IAE de Paris / HEC).

- Accréditation AMF opérations de marchés BPCE

- Accréditation ORIAS (assurances niveau 1)

- « Suez 2000 », promotion III, 1994-1995. Formation managériale organisée par le groupe Suez et l’INSEAD, destinée aux futurs cadres dirigeants des différentes sociétés du groupe.

- Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitation (ICH/CNAM), 1987, mention AB.

- Licence en droit privé, Paris 2, 1982.



Mes compétences :

Banque

Immobilier

Inspection

Organisation