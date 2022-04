François RIGHI

Je suis actuellement titulaire d’un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), et je suis à la recherche d'un emploi.



Je souhaite poursuivre mon avenir professionnel comme technicien de maintenance réseaux informatiques. Ce métier me plaît particulièrement en raison de sa richesse et des différentes compétences qu'il faut développer ou acquérir :

Polyvalence dans le travail, mise en place d’un ou plusieurs services, travail seul ou en équipe, esprit logique, superviser et vérifier les ressources, un bon sens de l’analyse mais aussi des notions sur toutes les caractéristiques de l'informatique (programmation, langages informatiques, architecture informatique...etc).



Mes compétences :

Informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Shell

Virtualisation

VBScript

Batch