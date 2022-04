François RINGARD

Passionné d'abord par l'informatique puis par Internet, ses usages et ses évolutions, j'ai mis en pratique cette passion à travers mon activité professionnelle depuis plus de 10 ans.



Manager, Admin Système, Développeur, Chef de projet, Consultant, j'ai eu l'occasion d'apercevoir le monde de la communication sous de nombreux angles. Et ainsi acquérir une vision des enjeux et des problèmes que le numérique a apporté dans le monde de la communication.



Créer Nolaroads est pour moi l'occasion de mettre en place une équipe et des process pour relever les défis digitaux qui attendent nos clients.



Quoi de plus enthousiasment ?



Twitter : @fransoyweb



Interventions :

Salon MD expo - Conférence sur le futur du marketing mobile <http://techtoc.tv/event/99/le-futur-du-mobile-depuis-le-japon>



Techtoc.tv - Le REAL TIME WEB : entre marketing affinitaire et réalité quotidienne.

<http://tinyurl.com/ykmndsr>



Techtoc.tv - Usages et opportunités de la Réalité Augmentée <http://tinyurl.com/yfxrb79>



Mes compétences :

Stratégie Digitale

Management

Direction de projet

Technologies numériques

Digital

Conception

réalité augmentée

marketing