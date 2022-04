Yan CLAEYSSEN

Président d'ETO'' et associé du Groupe ETO.



Passionné de marketing, d'internet et de communication, j'accompagne les clients (Total, Orange, Henkel, ING, LVMH...) du Groupe dans leurs stratégies digitales et/ou CRM.



Je suis l'auteur de 2 livres sur le Marketing Client parus chez DUNOD : "L'E-mail Marketing" et "Le Marketing Direct Multicanal" (www.dunod.com)



Passionné par l'échange et le partage des connaissances, j'interviens dans différentes écoles et conférences professionnelles (ESCP-Europe et DAUPHINE)et je préside l'association Club Marketing Client qui regroupe de nombreux passionnés du CRM et du E-Commerce.



Je suis également Vice-Président de la Délégation Customer Marketing de l'AACC (Association des Agences Conseil en Communication)



Enfin, j'anime le blog "Marketing Client Multicanal" : http://mdm.typepad.com



Une double formation en Informatique (DESS Stratégie des SI) et en Philosophie (Licence et Maitrîse) me permet d'appréhender les problématiques avec un regard différent et constructif.



J'ai découvert Internet en 94 et j'ai participé au lancement et/ou à l'animation de plusieurs sites web et e-commerce dont 3 Suisses, Vivendi, Banque Accord/Carte Auchan, LCL, Clust, Orange, Mistergooddeal, Clarins...



Je suis le père le Lou (12 ans) et Zélie (9 ans).



J'habite dans le quartier de la Bourse à Paris.



Mes compétences :

COMMERCE

Conseil

Conseil marketing

Direct Marketing

Distribution

E commerce

E CRM

E marketing

E- Marketing

Internet

Internet marketing

Marketing

Marketing client

Marketing direct

Marketing internet

Marketing multicanal

Marketing relationnel

Microsoft CRM

Relationnel

Stratégie

Stratégie marketing

VAD

Web

Web marketing