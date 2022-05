Vincent DUPONT

MOBIGREEN,filiale du Groupe La Poste depuis 2009, conseille les entreprises et collectivités sur la mise en place de projet éco-conduite/préventions des risques routiers.



MOBIGREEN,s'adresse à toutes les organisations,publiques ou privées,possédant une flotte automobile et désirant intégrer une démarche participative économique et écologique.

Acteur reconnu en conseil et formation à l'éco-conduite nous avons formé plus de 40000 personnes (hors Groupe La Poste),plus de 150 clients à notre actif,grace a notre équipe de formateurs rayonnant sur toute la France.



les bénéfices de l'éco-conduite/prévention des risques routiers :



Economie de carburant de15 %

Diminution du coût de réparation et de maintenance du véhicule (environ 10%)

Economie d’émission de gaz à effet de serre, CO2 de 15%

Réduction du nombre d'accidents et de leur gravité (environ 10%)



Mobigreen travaille également en partenariat avec de grandes entreprises comme TOTAL (développement de solutions de suivi : E-conso), ORANGE OBS, ALPHABET (Groupe BMW) et L'UGAP (centrale d'achat de l'état).



http://www.youtube.com/watch?v=YEoYBVxB370