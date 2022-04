Christelle DALLENNE

Pour vous aussi le Client est au coeur de vos préoccupations ?



# COMMENT LE CONNAITRE ? avec des données fiables et utiles

# COMMENT LUI PARLER ? avec le bon message, au bon moment, avec le bon canal

# COMMENT LE RECRUTER ? en l'embarquant dans votre dynamique

# COMMENT LE FIDELISER ? en l'impliquant et en animant sa communauté



Les outils et les tendances évoluent, les enjeux restent les mêmes ...

Parlons-en !



# MES COMPETENCES :

- marketing de l'offre

- gestion de projet

- co-construction

- formation



# EXPERTE EN :

- traitement informatique des données / data quality

- multicanal / omnicanal



