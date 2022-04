François RIO

En France ou à l'international, je suis passionné par l'évolution des usages qui interagissent avec l'évolution des technologies, ce que l'on observe en particulier au travers d'une plus large mixité de médias support d'informations (courriers, documents papiers, courriers connectés, documents immatériels, moyens de paiements, ...).

Au cœur des services à valeur ajoutée du traitement des informations quelque soient leurs supports, ma démarche consiste à accompagner les clients dans leurs réflexions visant le développement de nouveaux services, l'optimisation de leurs campagnes de communication via tous les canaux y compris la relation de proximité apportée par le facteur ou l'optimisation d'une organisation avec sa conduite du changement.



J'évolue au sein de la Direction des Grands Comptes de Bretagne du Groupe La Poste Solutions Business. Aujourd'hui, La Poste Solutions Business est un acteur incontournable et Premium de la relation client.

Leader des services au domicile, La Poste développe pour ses clients Entreprises des solutions de Marketing Direct, de Gestion et sécurisation des flux de documents, mais également d'accompagnement E-commerce. Le groupe s'investit également dans une démarche Responsabilité Sociale et Environnementale à travers ses engagements et ses solutions Entreprises.







Mes compétences :

Back Office

Business development manager

Dématérialisation

Externalisation

Gestion de documents

Grands comptes

International

Secteur Bancaire

Secteur Santé

Secteur Sécurité Sociale

Services sociaux