De formation viti vinicole avec une spécialité commerciale, j’ai toujours travaillé dans la vente et la distribution de fournitures agricoles auprès des professionnels (Négoces, caves coopératives et agriculteurs, distributeurs spécialisés).Mon expérience tant sur le terrain que dans des fonctions commerciales me permet aujourd’hui d’assurer une maitrise de l’encadrement, de la formation et de conseil aux équipes de commerciaux



Mes compétences :

Vente

Viticulture