Bonjour, je recherche un bureau d'étude ou une collectivité territoriale qui serai susceptible de m'accueillir pour réaliser plusieurs stages en Licence professionnelle aménagement du paysage et urbanisme . Cela me permettra d'approfondir mes connaissances et d'acquérir des compétences professionnelles pour une futur embauche dans un bureau d'étude (chargé d'études, écologue ou urbaniste)