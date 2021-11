Thierry DOUVRY

Fort de plus de vingt années d'expérience dans le domaine de la vente technique en générale et plus particulièrement dans le domaine de l’agro-alimentaire, laboratoire (pharmaceutique, cosmétique), industries diverses, j'ai pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial & technico-commercial, la gestion d'un portefeuille clients ou l'organisation de stratégies structurées de prospection. De même j'ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés.





Degré élevé de responsabilité professionnelle

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet …..)

Gestion du temps, des rendez-vous et des projets

Prise de décisions rapides

Aptitudes à la formation



Mes compétences :

Industrie agroalimentaire

Technico-commercial

Agroalimentaire