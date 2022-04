François ROBERT

Créer de nouveaux partenariats et événements sportifs, culturels au profit de l'association Vaincre les Maladies Lysosomales - 50 maladies génétiques rares.



Les fonds collectés permettent de mettre en œuvre les actions sociales (soutien, séjours vacances, séminaires), médicales et le soutien à la recherche scientifique.



Proposer à nos partenaires des projets originaux, mutuellement avantageux et durable.



Depuis février 2010, une partie de nos actions sont portées par les aventures du Lysosome. Un personnage ludique et différenciateur pour mettre en avant le message de l'association et de ses partenaires.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

fundraising

Gestion de projets

Humanitaire

Management

Management et gestion

Management et gestion de projets

Marketing

Mécénat

Promotion

Community management

Gestion de projet

Levée de fonds

Organisations humanitaires

Rédaction

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator