Bonjour, Je suis un homme qui recherche un emploi dans la vente de produits non alimentaires. Je souhaiterais débuter par une période de mise à l'essai (stage).

Idéalement, je souhaiterais que le poste soit dans la région de Mons en Belgique.

J'aime les contactes humains, les livres et tout ce qui touche à la culture et à l'informatique.

J'aime me rendre utile aux autres et apporter la satisfaction aux clients