François ROBIN

UN PASSIONNE

En culottes courtes et déjà pris de passion pour l’automobile, il passe 35 années sous la bannière de la première marque française. Peu enclin à attendre que les choses se fassent d’elles mêmes, il provoque les expériences les plus diverses allant de Madagascar à Berlin, de Vienne à Nouakchott, tant auprès du siège que dans le réseau des concessionnaires. Vendeur, Chef des Ventes Spéciales en Allemagne, Inspecteur Commercial, Chef de Projet Marketing (Création de Renault Entreprise), Directeur des Ventes Grands Comptes, Responsable des Ventes Haut de Gamme France (Alpine, Jeep, …), Conseiller d’Affaires, Directeur de Concession, sont parmi les fonctions qui ont contribué à construire un savoir faire exhaustif dans toutes les activités d’une concession automobile. Mise au service de HARLEY-DAVIDSON depuis 2001, cette expérience lui a permis de développer les structures et les performances de près de 100 concessions, principalement en Allemagne, en Suisse et en France.





Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Analyse financière

Gestion de la qualité

Management des ventes