Francois ROBINET

Au sein de la filière végétale, je travaille avec des acteurs privés et publics dans les domaines techniques, marketing et commerce distribution. L'expérience transverse m'a directement impliqué dans l'innovation et l'accompagnement des mutations de ce secteur.

C'est cette évolution constante du monde végétal que je trouve fascinante. A la base de toute vie, il offre à l'infini des solutions au bien-être de l'homme : nutrition, santé, cadre de vie.



J'aime l'échange et la communication, c'est ainsi que je me suis également investi à l'interprofession et dans la formation. Les progrès scientifiques, génétiques et technologiques font sans cesse grandir mon intérêt pour des projets toujours plus attractifs au sein de ces activités.



Mes compétences :

Marketing

Commerce

Pédagogie

Communication

Gestion

Expertise technique