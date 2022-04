François ROCHCONGAR

Issu de l'université de Nantes (licence de Géographie & Aménagement du territoire), j'ai bénéficié d'une formation d'informatique qui m'a permis de rejoindre le cabinet parisien de Andersen Consulting, lequel m'a fourni pendant plus de 8 années l'occasion d'intégrer et découvrir le monde de l'entreprise et du conseil et de progresser professionnellement jusqu'à me confier le management de projets.



J'ai poursuivi une carrière de chef de projet/analyste/développeur AS400 particulièrement orientée vers les ERP (MACPAC, MOVEX, Orchestra) mais également fonctionnelle (SAP, VIF).



Mes compétences :

AS400

Gestion de projet

RPG

ERP