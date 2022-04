François ROCHER

Dans notre existence, il arrive que l’irruption d’épreuves et de prises de consciences mènent certaines personnes à arpenter leur chemin de vie d’une façon bien différente à celui de départ.

J’estime faire partie de ces personnes.

---

Malgré toutes les ‘périodes de nuit’, les combats intérieurs, les durs renoncements consentis, je suis reconnaissant de toutes ces épreuves.

Ce sont en effet par ces dernières que se sont révélées ma joie, et mon talent à aider les plus en détresse d'entre nous, ainsi que la volonté d'en faire mon métier.

---

Cependant , travailler dans un domaine que notre actuelle civilisation normative ne valorise et ne rémunère que très peu ; cela ne s'improvise pas pour un ancien technicien aéronautique spécialisé... Surtout lorsque ce dernier est animé par l'ambition de devenir éducateur spécialisé,et peut être pour enfants autistes tant les besoins sont importants en France.

Ainsi, mon expérience humanitaire indienne longue durée, achevée en septembre 2014, a constitué l'aboutissement de cette réflexion et :

> m'a confirmé avec joie qu’il s’agissait bien d’une vocation,

> m'a permit d'acquérir un fort recul sur notre mode de vie européen, car j'ai l’intime conviction que ce regard diffèrent améliorera la qualité de l’aide que je procurerai.

---

L’ensemble de mes diplômes et expériences multiples me permettent de disposer d’un large éventail de compétences ainsi que mon adaptabilité face aux changements de situations, de contextes et de cultures.

Je serai ravi de pouvoir nouer des contacts avec des professionnels du social et qui peuvent rejoindre l'état d'esprit de ces quelques lignes.



Je vous remercie pour le temps que vous aurez consacré à la lecture de ces quelques lignes.

Francois Rocher







Mes compétences :

Leadership

Ecoute

Créativité

Autonomie

Adaptabilité

Travail en équipe

Rédaction technique

Gestion de projet

Encadrement

Support technique

Planification

Analyse fonctionnelle

Implication

Communication

Rigueur

Relations humaines

Conscience professionnelle