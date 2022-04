François ROCQ

L'informatique à toujours été une passion, pour moi, depuis presque 30 ans maintenant.

Autodidacte jusqu'a maintenant, j'ai suivi une formation de Technicien Supérieur Réseaux Informatique et Télécommunication (TSRIT) afin de renforcer mes connaissances informatiques, acquisent aux fil des années.



Mes compétences :

Installation et migration des postes de travail

Installation et remplacement de composants inter

Installation de serveurs et d’équipements réseau

Création et gestion des comptes utilisateurs

Installation, configuration et mises à jour de s

Linux