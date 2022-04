François ROHEE

Aujourd'hui dans le domaine cosmétique; mes dernières expériences trés formatrices et enrichissantes dans le domaine de la gestion de production m'ont beaucoup fait connaître de nouveaux environnements, Issu d' une formation supérieure en chimie, j' ai contribué avec épanouissement en quelques années au developpement d' une activité de négoce et formulation d' additifs agrochimiques.

Cette expérience m'a permis d' appréhender beaucoup d' aspects liés à l' environnement de production tel que les relations clients, la planification, l' encadrement, les approvisionnements et la qualité; en parralèle j' ai aussi gérér une activité de sous-traitance orientée vers le domaine de la chimie complétée par une expérience d' assistance technico-commerciale (tensio-actifs, silicones et autres formulations à base de caoutchouc naturels).

Ancien Officier de réserve de l' armée de l'air aujourd'hui libéré des obligations militaires je suis également Jury agréé par le ministère du travail pour le compte de l' AFPA de Compiègne (Domaine de l' Industrie Chimique)





Mes compétences :

SAP

Approvisionnement

Cosmétique

Excel

Formateur

Chimie

Planification

Gestion de production