François ROMERO

Actuellement Secrétaire de rédaction et correcteur pigiste pour différents magazines, je suis toujours prêt à de nouvelles aventures professionnelles.



Mes qualités :

Curieux, sérieux, ayant le goût du travail en équipe et l'esprit de synthèse.



Mes compétences :

- Rédaction d’articles

- Maîtrise de la syntaxe, de l’orthographe et de la typographie

- Préparation des copies : correction et relecture des manuscrits

- Mise en page et construction de la maquette

- Recherche documentaire et iconographique

- Suivi éditorial jusqu’au BAT

- Suivi de la fabrication avec l’imprimerie

- PAO : Xpress, InDesign, Photoshop, Word, Excel

- Web : navigation Internet, Dreamweaver, WordPress, XHTML, CSS

- Espagnol : bilingue



