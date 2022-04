François ROTH

Après deux expériences réussies au sein de deux collectivités territoriales ou j'ai pu développer des compétences professionnelles ayant trait au domaine de l'urbanisme, j'ai entrepris de potentialiser mes acquis et d’élargir mon domaine de compétences en reprenant un cursus formatif qualifiant afin d’évoluer professionnellement.



A ce titre j'ai préparé le diplôme supérieur d'études économiques et juridiques appliquées à l'immobilier, la construction et l'habitation dans la spécialité "responsable de programmes immobilier" entre octobre 2011 et juillet 2014 auprès de l' I.C.H de Lorraine. Diplôme que j'ai depuis obtenu.



J'ai ensuite intégré le Master 2 professionnel de Droit de l'Urbanisme et de la Construction à l'Université de Lorraine que j'ai obtenu en septembre 2015. J'y ai notamment eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein du pôle opérationnel d'une société d'économie mixte spécialisé dans l'aménagement et la construction où j'ai principalement été sollicité en tant qu'appui opérationnel pour des opérations de promotion immobilière.



Plusieurs années de formation adossées à une expérience professionnelle me permettent à l'heure actuelle de bénéficier d'un cursus homogène ainsi que de connaissances pratiques et théoriques abouties.



J'ai ainsi pu développer trois champs de compétences que sont l'immobilier, l'urbanisme et la construction. Je suis dorénavant attentif aux opportunités professionnelles qui pourraient se présenter dans les secteurs professionnels correspondants.