Francois ROUSSEAU

Après avoir validé ma licence Staps (mention Entraînement Sportif à Clermont-Fd), puis un Diplôme Universitaire de Préparation Mentale Appliquée à la Performance Sportive (Clermont-Fd / Orléans), j'ai commencé à appliquer concrètement les savoirs qui m'ont été enseignés lors de ces 4 années de formations avec divers athlètes (perchistes, skieur, tennismen).



Depuis, je me suis orienté dans l'univers de la vente, ce qui me permet de mêler les connaissances liées à la préparation mentale, à celles en lien avec les techniques de vente ; c'est une association d'univers très intéressante à faire, et à laquelle je sensibilise les personnes que je côtoie et que je rencontre au quotidien.



Etant moi-même sportif (ancien basketteur, actuellement volleyeur niveau N3 / N2), je m'épanouis aujourd'hui dans mon rôle de responsable chez Intersport (63), étant en charge du rayon randonnée / ski, mais aussi de l'animation de l'équipe de vente.



J'ai une bonne maîtrise de l'anglais, et je suis à l'aise au contact des gens rencontrés au fil de mes expériences (parents, jeunes sportifs, athlètes, entraîneurs, clients, responsables, commerciaux etc.).



Bonne visite !



Mes compétences :

Animation multi-sports

Entraîneur de volley-ball

Musicien

Sociable

Dynamique

Techniques de vente

Sportif

Initiateur de tennis

Préparation mentale